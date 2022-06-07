Жертвами украинских обстрелов за сутки стали 10 жителей ДНР

За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими военными населенных пунктов ДНР погибли 10 человек. Еще 17 мирных жителей были ранены, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Информацию о жертвах и пострадавших с 08:00 6 июня до 08:00 7 июня предоставили в МЧС ДНР.

В представительстве республики в СЦКК уточнили, что 6 июня в результате атак ВСУ погибли девять человек, еще 18 пострадали.

Сегодня утром обстрелы прифронтового города возобновились. Под огнем ВСУ оказались Макеевка и Ясиноватая. По ним стреляли из РСЗО «Град». По населенному пункту Гольмовский ВСУ выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров. Также зафиксированы обстрелы Еленовки.

Накануне вечером украинские военные снова обстреливали Донецк. По Куйбышевскому району они выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.