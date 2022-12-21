Спецоперация 21 декабря 2022, 00:11 Жертвами украинских обстрелов в декабре стал 21 мирный житель Донецка Врио главы ДНР Пушилин: за декабрь в Донецке от обстрелов погиб 21 мирный житель РИА «Новости»

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В ходе обстрелов со стороны ВСУ со 2 по 18 декабря в Донецке погиб 21 мирный житель. Еще 94 человека получили ранения разной степени, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы и бьют по Донецку, Макеевке и Горловке.

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«Если брать только Донецк, только со 2 по 18 число у нас погибли 21 человек, 94 человека получили ранения — это абсолютно мирные жители», — сказал он.

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При обстрелах также повреждены 460 домостроений. Врио главы ДНР рассказал и о проблемах с водоснабжением. Он пояснил, что вместе с профильными ведомствами и министерствами, власти региона приложили усилия по решению этого вопроса. Им удалось построить из резервных водохранилищ ряд водоводов. Это помогло частично закрыть потребности воды, подчеркнул Пушилин. Сейчас жители Донецка, Макеевки и Горловки получают воду раз в три дня на несколько часов.

Пушилин попросил Путина принять меры по усилению противовоздушной обороны в ДНР, чтобы прекратить обстрелы городов республики.