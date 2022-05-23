Жертвами обстрелов ВСУ в ДНР за сутки стали три человека

За сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ еще три человека погибли, шестеро ранены. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram.

«За минувшие сутки, с 08:00 22 мая до 08:00 23 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека», — сказано в сообщении ведомства.

МЧС ДНР уточнило, что еще шесть человек получили ранения.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая. Всего ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка.

Накануне также сообщалось об обстреле Ясиноватой. Тогда украинские силы направили в населенный пункт семь ракет.