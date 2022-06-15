Поселок Чернобаевка в пригороде Херсона попал под ракетный обстрел украинских националистов. В результате него два мирных жителя погибли, еще пятеро пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Сегодня, в 06:53, нанесен удар по Чернобаевке: в район стадиона — один реактивный снаряд, и в район центрального рынка — один. Погибли двое гражданских, пять раненых», — рассказал собеседник агентства.

Также известно, что утром 15 июня ВСУ обстреляли южное Зайцево и Горловку. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, восемь снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Горловке в 05:10. Еще 20 мин калибром 60 миллиметров прилетели в южное Зайцево в 06:00. Украинская сторона вела обстрел из Курдюмовки и Жованки соответственно.

Кроме того, утром в среду Вооруженные силы Украины атаковали Гольмовский. Они выпустили по нему 10 снарядов калибром 122 миллиметра.