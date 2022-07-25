Жертвами обстрела ВСУ стали четыре жителя Рубежного

Украинские боевики выпустили девять артиллерийских снарядов в сторону города Рубежное Луганской Народной Республики. При обстреле погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В 17:00 со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по городу Рубежное артиллерийскими снарядами калибром 155 миллиметров. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули что артиллерия калибра 155 миллиметров находится на вооружении в войсках стран НАТО.

Полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник отметил, что территория республики хоть и считается освобожденной, но остается небезопасной для жителей от вражеских обстрелов.