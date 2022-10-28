Жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 23:26 Жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ стали три человека Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели трех местных жителей при обстреле со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Жертвами обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины стали три человека. Такими данными поделился штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Украинские боевики вели обстрел по Куйбышевском району Донецка. В результате атаки четверо мирных жителей получили ранения. Еще три человека получили смертельные ранения.

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Российские военные за минувшие сутки отразили атаки украинских националистов на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях.

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Боевики атаковали оборонительные укрепления в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате слаженных действий противник потерял четыре бронетранспортера и 150 украинских военнослужащих.

Украинские боевики прошлой ночью обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Под огонь националистов попали Александровка, Пантелеймоновка, Макеевка, Каштановое, Зайцево и Гольмовской.