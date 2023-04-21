Спецоперация 21 апреля 2023, 15:27 Жены бойцов ВСУ призвали «снимать скальпы» с российских солдат в Марьинке — СМИ «Свободная пресса»: жены боевиков ВСУ призвали снимать скальпы с солдат ВС РФ Официальный сайт президента Украины

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Жены украинских боевиков призывают их к жестокости по отношению к российской армии. Об этом написало издание «Свободная пресса».

СМИ со ссылкой на волонтерские карты ВСУ сообщило, что 18-19 апреля российские силы захватили пожарную часть и стоматологическую клинику на западной стороне проспекта Дружбы в центре Марьинки. ВСУ пытаются удержать оставшиеся два квартала между улицами Урожайная и Шахтерская. После потери главных улиц и перехода боев в малоэтажную застройку сопротивление ВСУ обычно слабеет — это показывает опыт освобождения Мариуполя, Лисичанска и Северодонецка, отметили журналисты.

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По данным портала Military Land, Марьинку обороняют бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты и 79-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВСУ, известные своей жестокостью и русофобией. Один из морпехов пару дней назад написал в Сети: «Моя жена говорит, что <...> мы имеем полное право резать головы и снимать скальпы». В интернете украинцы-поклонники 35-й бригады угрожают, что «прикончат на месте» собственных солдат, которые испугаются и захотят отступить, и «заварят в танках» сомневающихся. Один из боевиков фактически признал, что многие не хотят сражаться и делают это лишь под страхом расправы.