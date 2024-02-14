Спецоперация 14 февраля 2024, 17:55 Женщины-военнослужащие ВСУ попали в плен под Кременной Депутат Водолацкий: служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен под Кременной РИА «Новости»

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Служащие в рядах украинской армии женщины начали попадать в плен России под Кременной и Сватово в зоне СВО. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

«В плен к российским военным на Сватовско-кременском направлении начали попадать женщины из подразделений ВСУ», — сказал он.

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Парламентарий уточнил, что в целом на этом участке фронта российские силы начали фиксировать увеличение количества женщин, которые проходят службу в националистических батальонах.

«Точное количество женского состава в нацбатах и ВСУ неизвестно, что в большей степени они служат в батальонах „Айдар“*, „Азов“*, а также других воинских соединениях», — добавил Водолацкий.

Три дня назад, 11 февраля, стало известно о гибели трех женщин-военнослужащих ВСУ в районе Авдеевки в течение дня.

*Полки «Айдар» и «Азов» — запрещенные в России террористические организации.