14 февраля 2024, 17:55
Женщины-военнослужащие ВСУ попали в плен под Кременной
Депутат Водолацкий: служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен под Кременной
Служащие в рядах украинской армии женщины начали попадать в плен России под Кременной и Сватово в зоне СВО. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
«В плен к российским военным на Сватовско-кременском направлении начали попадать женщины из подразделений ВСУ», — сказал он.
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Парламентарий уточнил, что в целом на этом участке фронта российские силы начали фиксировать увеличение количества женщин, которые проходят службу в националистических батальонах.
«Точное количество женского состава в нацбатах и ВСУ неизвестно, что в большей степени они служат в батальонах „Айдар“*, „Азов“*, а также других воинских соединениях», — добавил Водолацкий.
Три дня назад, 11 февраля, стало известно о гибели трех женщин-военнослужащих ВСУ в районе Авдеевки в течение дня.
*Полки «Айдар» и «Азов» — запрещенные в России террористические организации.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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