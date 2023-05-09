Спецоперация 09 мая 2023, 18:24 Женщина погибла в Запорожской области после обстрела ВСУ из HIMARS Член ВГА Запорожской области Рогов: женщина погибла в Плодородном после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по населенному пункту Плодородное Мелитопольского района в Запорожской области, погибла местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нацисты в День Победы обстреляли село Плодородное из реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибла женщина, есть раненые», — написал он.

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По словам Рогова, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Ребенка уже доставили в областную больницу в Мелитополе.

По предварительной информации, зафиксировали три прилета реактивных снарядов по центру села, уточнил RT.

Ранее во вторник, 9 мая, украинские военные нанесли удар из HIMARS по пункту содержания пленных боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Точное количество погибших и пострадавших пленных боевиков пока что неизвестно, на месте работает следственная группа.