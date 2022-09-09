Женщина погибла под Горловкой в результате обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber Женщина погибла под Горловкой в результате обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: ВСУ атаковали поселок Пантелеймоновка, погибла женщина Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

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ВСУ атаковали школу и жилой дом в поселке Пантелеймоновка под Горловкой (ДНР). Один человек погибли, еще несколько пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Атака велась натовскими снарядами калибра 155 миллиметров по школе № 19 на улице Сердюкова и по жилому дому на Виноградной улице.

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В результате обстрела погибла женщина, еще четыре человека ранены. По предварительным данным, дети не пострадали.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сроки проведения референдума о вхождении в состав России является вопросом времени. Он подчеркнул, что ДНР держит курс на Россию еще с 2014 года.

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