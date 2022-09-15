Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка | 360°

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Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: в Ворошиловском районе во дворе частного дома погибла женщина

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Женщина погибла в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По сообщению СЦКК, в результате обстрела в Ворошиловском районе во дворе частного дома погибла женщина, в Киевском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом недалеко от стадиона „Монолит“, в Петровском районе — попадание в частный жилой дом. Данные о пострадавших и разрушениях продолжают поступать», — написал он.

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Позднее глава администрации уточнил, что три снаряда разорвалось в центре Донецка, на улице 50-летия СССР, есть погибшие.

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня уточнили, что ВСУ за 45 минут семь раз обстреляли территорию республики. Под огнем оказались Ворошиловский, Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка. Украинские силовики использовали артиллерию натовского калибра 155 миллиметров, выпустив 14 снарядов. ВСУ также дважды обстреляли 152-миллиметровыми снарядами Горловку и один раз — поселок Гольмовский в ее пригороде. В общей сложности по городу выпустили 16 снарядов.

Более 47 тысяч абонентов в разных районах Донецка остались без света из-за обстрелов.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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