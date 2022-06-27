Женщина погибла при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

Женщина 40 лет погибла и еще трое мирных жителей пострадали при обстреле Кременной в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ утром 26 июня. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместнм центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки со стороны ВСУ в республике зафиксировали три обстрела. Удары пришлись по Стаханову и Кременной. В 06:00 по Стаханову выпустили ракету «Точка-У» со сороны населенного пункта Дружковка.

В 08:00 Кременную обстреляли со стороны Приволья из минометов калибром 120 миллиметров — всего выпустили 12 мин. Именно во время этого обстрела погибла мирная жительница. В 19:30 Кременная вновь подверглась обстрелу — по ней выпустили семь снарядов из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра.

В Стаханове обстрелы повредили 10 жилых домов и 23 гаража. О жертвах и раненых не сообщается.

Ранее, 25 июня, российские войска и силы ЛНР взяли под полный контроль промзону завода «Азот» в Северодонецке.