Спецоперация 18 апреля 2023, 10:01 Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ СЦКК ДНР: 64-летняя жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ Telegram

Читать 360tv в

Шестидесятичетырехлетняя жительница Донецка стала жертвой обстрела Кировского района со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Женщина погибла на пересечении улиц Михайловского и Ленинабадской. Кроме того, пострадал 46-летний мужчина.

Реклама

За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли территорию ДНР семь раз, в том числе пять раз — из РСЗО. Под ударом оказались три района Донецка, Горловка, Старомихайловка и Александровка. Двое жителей Куйбышевского района столицы ДНР ранены. В результате обстрелов оказались повреждены семь жилых домостроений в трех населенных пунктах, включая Донецк.

Сегодня утром ВСУ уже ударили по Донецку два раза. В 07:20 по Куйбышевскому району выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Нетайлово, а 40 минут спустя из Галициновки стали стрелять по Кировскому району. На него обрушили еще три снаряда.