Спецоперация 09 марта 2024, 03:07 Женщина-морпех с позывным Север рассказала о спасении сослуживцев из-под обстрела ВСУ Женщина-морпех с позывным Север вывезла из-под обстрела ВСУ дюжину сослуживцев РИА «Новости»

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Одна из первых на СВО женщин-военнослужащих с позывным Север рассказала mk.ru, как попала на спецоперацию и о своих боевых товарищах. Морпех поделилась историей спасения дюжины сослуживцев, которых она вывезла из-под обстрела ВСУ.

Север впервые столкнулась с военной службой в 2014 году, когда начались события в Донбассе.

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«Геноцид населения Донбасса был очевиден, и я, как и многие другие, поехала туда добровольцем», — рассказала морпех.

Север призналась, что находиться на передовой легче, чем ждать родного человека. Когда началась СВО, женщина, уже будучи военнослужащей морской пехоты, написала рапорт об отправке в зону спецоперации. Она была одной из первых представительниц слабого пола в зоне СВО в 2022 году. Север считает, что военные существуют именно для того, чтобы «люди спокойно жили, ходили по кафе, на дискотеки».

О своем геройском поступке Север рассказала вкратце. Случилось все в 2022 году, в самом начале спецоперации. Ей поручили обеспечивать связь. Тактическое подразделение не успело закрепиться в точке сбора, отметила собеседница.

«Противник засек и начался обстрел. Я дала команду бойцам занять брошенный КамАЗ, села за руль и вывезла личный состав в безопасное укрытие», — рассказала Север.

Женщина пояснила, что она водитель-универсал, и может управлять любой техникой — от КамАЗа до бронетранспортера. Спасти удалось около дюжины сослуживцев.