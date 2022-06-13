Женщина 79 лет пострадала при обстреле Кременной со стороны ВСУ

В населенном пункте Кременная Луганской Народной Республики при обстреле со стороны ВСУ пострадала 79-летняя женщина. Об этом сообщили в сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано два обстрела территории республики. Помимо Кременной. Применялись реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» (семь снарядов) и минометы калибром 120 миллиметра (шесть мин). Помимо Кременной, под удар попал Стаханов. Там повреждено 11 многоквартирных жилых домов, семь частных домостроений и здание детского сада «Светлячок».

Накануне стало известно, что бойцы Луганской Народной Республики во время наступления в сторону города Бахмут взяли под контроль еще два населенных пункта: деревни Видроження и Медная гора. На тот момент продолжался бой в селе Роты. Позиции украинских националистов уничтожаются точечными ударами.