Спецоперация 26 марта 2023, 09:00 Женщин — военных медиков наградили медалями за мужество и героизм на СВО Минобороны: отличившиеся на СВО военные медики получили цветы и медали

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Командование войсками Центрального военного округа наградило военных медиков за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации. Женщины получили медали «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Видео награждения показала пресс-служба Минобороны России.

Церемония состоялась в тыловом районе зоны СВО. Помимо медалей, каждая женщина получила от командования по букету цветов.

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Награжденным пожелали здоровья, семейного и личного благополучия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу лично наградил двух девушек, которые сбили беспилотники противника в Севастополе 22 марта. Военнослужащие Крымской военно-морской базы Черноморского флота — старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко — удостоились орденов Мужества. Кроме того, обеим выписали премии. Шойгу отметил, что Фалеева и Целуйко продемонстрировали находчивость, уверенность и самоотверженность.