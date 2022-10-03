Женщин России призвали дать заряд энергии и поддержки мобилизованным | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Женщин России призвали дать заряд энергии и поддержки мобилизованным Подруга мобилизованного россиянина назвала вручение повестки эмоциональным событием

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В России с 21 сентября действует режим частичной мобилизации. Подруга одного из призванных мужчин поделилась с «360» эмоциями от проводов.

Собеседница «360» отметила, что все же не сдержалась и расплакалась. Также она поделилась, что испытала гордость за друга.

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«Он молодец, я горжусь его реакцией. Он постоит за Родину, за маму, за семью. Желаем ему и ребятам удачи, будем за них молиться», — сказала женщина.

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По ее словам, она будет ждать возвращения мобилизованных. Также собеседница «360» выразила уверенность, что призванные вернутся домой с победой.

Кроме того, она призвала женщин поддержать солдат.

«Как православный человек, я считаю, что от женщин зависит очень много. Мы должны какой-то заряд энергии давать», — поделилась подруга мобилизованного россиянина.

Также она призвала женщин оказать поддержку призванным мужчинам.

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