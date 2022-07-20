Жена Зеленского попросила США предоставить Украине системы ПВО
Жена президента Украины Зеленская попросила конгресс США предоставить стране системы ПВО
Жена украинского лидера Елена Зеленская выступила перед конгрессом США. Она попросила американские власти предоставить ее стране оружие и системы противовоздушной обороны.
«Я сейчас прошу вещь, которую никогда бы не хотела просить. Я прошу у вас оружие. <…> Я прошу у вас системы противовоздушной обороны», — сказала Зеленская.
Она добавила, что в связи со скорым уходом конгресса на каникулы вопрос о передаче вооружения необходимо решить оперативно. Также Зеленская подчеркнула, что стала первой женой иностранного президента, которая получила приглашение выступить в конгрессе.
Позже в своем Telegram-канале первая леди Украины написала, что выполнила то, ради чего прибыла в США. Зеленская заявила, что обычно супруги лидеров стран говорят только о мирных вещах, но она решила не придерживаться протокола.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский смотрел прямую трансляцию выступления жены. Он выразил надежду, что американские власти увеличат помощь Украине после обращения его супруги.