Жена Зеленского попросила США предоставить Украине системы ПВО

Жена украинского лидера Елена Зеленская выступила перед конгрессом США. Она попросила американские власти предоставить ее стране оружие и системы противовоздушной обороны.

«Я сейчас прошу вещь, которую никогда бы не хотела просить. Я прошу у вас оружие. <…> Я прошу у вас системы противовоздушной обороны», — сказала Зеленская.

Она добавила, что в связи со скорым уходом конгресса на каникулы вопрос о передаче вооружения необходимо решить оперативно. Также Зеленская подчеркнула, что стала первой женой иностранного президента, которая получила приглашение выступить в конгрессе.

Позже в своем Telegram-канале первая леди Украины написала, что выполнила то, ради чего прибыла в США. Зеленская заявила, что обычно супруги лидеров стран говорят только о мирных вещах, но она решила не придерживаться протокола.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Зеленский смотрел прямую трансляцию выступления жены. Он выразил надежду, что американские власти увеличат помощь Украине после обращения его супруги.