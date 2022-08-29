Жена поставщика кокаина для партии Зеленского попросила у подписчиков денег на залог для мужа

Певица Инна Воронова попросила подписчиков в соцсетях помочь собрать деньги, чтобы внести залог за мужа. Ее супруга Юрия Чернецкого заподозрили в поставке кокаина, предположительно, для депутатов украинской правящей партии «Слуга народа».

Сумма, которую хочет собрать артистка, составила почти четыре миллиона гривен (6 520 000 рублей).

Призыв скинуть по 1000 гривен ей на карту Воронова опубликовала в своем Instagram*, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Певица посчитала, что ее Stоriеs смотрят свыше 30 тысяч человек. Если каждый зритель захочет помочь их семье, то нужная сумма набежит довольно быстро и «любовь будет спасена».

«Если четыре тысячи человек пошлют тысячу гривен, будет концерт любви», — пообещала Воронова.

Как уточнила «Страна.ua», Чернецкий и Воронова занимаются творчеством, у них есть проект, который они назвали «ОПГ „Святые“».

О задержании Чернецкого стало известно на минувшей неделе. По предварительным данным, у него изъяли более 20 пакетов с кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки, а также и электронные весы. По решению суда он должен отправиться под стражу. Однако Чернецкому разрешили выйти на свободу под залог. Требуемой для этого суммы у его жены не оказалось.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.