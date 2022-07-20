Жена пленного бойца ВСУ смогла получить информацию о нем только в ДНР

Жена пленного украинского военнослужащего Марина Ашифина заявила, что смогла узнать информацию о местонахождении мужа только в ДНР. Она подчеркнула, что от украинских инстанций ничего добиться не получилось.

«Все, что смогла узнать от украинской стороны — это то, что он находится в реестре пленных. Перепробовала на Украине все, начиная от звонков на горячие линии ведомств и официальных писем, также обращалась к международным организациям, обращалась к журналистам», — рассказала женщина в эфире украинского телеканала «Прямий».

Она уточнила, что поехала в Донецк после тщетных попыток узнать хоть что-то на Украине. О местонахождении пленного морпеха Ашифиной сообщил омбудсмен Донецкой Народной Республики. Теперь она ждет встречи с супругом.

Как отметила женщина, до попадания в плен ее муж находился на военной базе на заводе имени Ильича в Мариуполе. Боец попал к российским солдатам, предположительно, 31 марта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что переговоры по обмену пленными продолжаются до сих пор. Обсуждения приходится вести через Россию, так как между Донбассом и Украиной нет прямой связи.