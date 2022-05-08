Жена Байдена тайно приехала на Украину

Первая леди США Джилл Байден нагрянула с визитом на Украину, который не анонсировался и держался в максимальной тайне. Жена американского президента Джо Байдена прибыла в Ужгород, где посетила центр для переселенцев и встретилась с супругой Владимира Зеленского Еленой, написало Utro.ru.

Жены президентов США и Украины обнялись при встрече. Зеленская вручила Байден букет цветов. Встреча состоялась у школы в Ужгороде, где временно расселили украинцев, эвакуированных из других регионов, где идут боевые действия. Туда они вместе и сходили.

Байден заявила, что сегодня, в День матери, хотела провести праздник вместе с украинскими матерями и их детьми. При посещении школы Джилл Байден сопровождали только журналисты Белого дома. Она поделилась фотографиями встречи в соцсетях.

Дальше Джилл Байден отправится в Словакию.

В Белом доме ранее заявляли, что сам американский лидер Джо Байден пока не планирует посещать Украину.

Ранее Байден перепутал вице-президента США Камалу Харрис со своей женой, назвав ее первой леди, что вызвало смех у собравшихся, писало издание «Дни.ру».