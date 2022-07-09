Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области

«Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на две недели — до 23 июля. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, ситуация в приграничной зоне осталась достаточно напряженной. Глава области попросил местных жителей не терять бдительность и сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных людях или предметах.

Военнослужащие украинской армии регулярно ведут обстрелы Курской области. Ранее под удар попала населенные пункты Попова-Лежачи и Теткино, их жители лишились электричества.

Кроме этого, ВСУ атаковали поселение мирных людей в Марково. На фотографиях с места видны глубокие воронки и сильно разрушившиеся жилые дома.

Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов заявил «360», что в ближайшее время Украину ждет «удар возмездия» за атаку на Курскую область.