Спецоперация 10 сентября 2023, 20:32 «Железные гробы». Рогов раскрыл участь подбитых в Запорожье танков Challenger 2 Рогов: подбитые в Запорожье танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя Скриншот с видео

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Подбитые российскими силами танки Challenger 2 остаются ржаветь в полях Запорожья. Об этом РИА «Новости» рассказал глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам общественника, ВСУ не могут увезти разбитую технику с полей сражений.

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«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — рассказал Рогов.

Ранее глава движения «Мы — вместе с Россией» объявил, что на территории Запорожья украинское контрнаступление полностью провалилось. По его словам, боевики ВСУ не сумели пройти даже через первую линию обороны.