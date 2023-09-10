10 сентября 2023, 20:32
«Железные гробы». Рогов раскрыл участь подбитых в Запорожье танков Challenger 2
Рогов: подбитые в Запорожье танки Challenger 2 остаются ржаветь на поле боя
Подбитые российскими силами танки Challenger 2 остаются ржаветь в полях Запорожья. Об этом РИА «Новости» рассказал глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам общественника, ВСУ не могут увезти разбитую технику с полей сражений.
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«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — рассказал Рогов.
Ранее глава движения «Мы — вместе с Россией» объявил, что на территории Запорожья украинское контрнаступление полностью провалилось. По его словам, боевики ВСУ не сумели пройти даже через первую линию обороны.
Специальная военная операция РФ на Украине
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