Важное 05 марта 2023, 11:00 Железнодорожную станцию Ступки на севере Артемовска полностью зачистили НМ ДНР: зачистка ж/д станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась

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Российские силы завершили зачистку железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что этот микрорайон города находится полностью под контролем бойцов ЧВК «Вагнер».

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Об освобождении Ступок 28 февраля сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что на Артемовском направлении российские бойцы продолжают освобождать поселок за поселком. По словам Пушилина, в этой зоне бой ведется буквально за каждый дом.

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявлял, что Артемовск уже практически полностью окружен. Он призвал президента Украины позволить украинским военнослужащим покинуть населенный пункт.