Железнодорожная станция в Запорожской области получила повреждения из-за ракетного удара ВСУ | 360°

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Железнодорожная станция в Запорожской области получила повреждения из-за ракетного удара ВСУ

УВД по Мелитополю: станция Низяны повреждена в результате ракетного удара со стороны ВСУ

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Железнодорожная станция Низяны в Запорожской области получила повреждения из-за ракетного удара, который нанесли ВСУ. Об этом сообщило УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.

«Вследствие ночного ракетного удара со стороны ВСУ выявлены разрушения объектов госпредприятия „Мелитопольская железная дорога“», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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По словам начальника УВД Андрея Жидкова, в результате обстрела погибших и пострадавших нет. Основной железнодорожный путь не поврежден, движение поездов организовано в штатном режиме.

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Ракетный удар разрушил приемно-отправочный путь, помещение дежурного по станции и рабочий околоток, повреждено 25 шпал и плеть пути.

Кроме того, по данным ведомства, утром в южной части Мелитополя произошел теракт: подорваны опоры ЛЭП. При выезде на место происшествия правоохранители зафиксировали повреждение двух железобетонных опор в районе поселка Нового Мелитопольского района.

Взрыв в Мелитополе был один, сообщило Nation News.

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