Спецоперация 03 апреля 2024, 08:48 «Желание отомстить». Теракт в «Крокусе» побудил россиян пойти на службу по контракту МО: многие россияне пошли на контрактную службу после теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Теракт в «Крокус Сити Холле» сподвиг многих пойти на службу в Вооруженные силы России по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«В Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту», — передали в оборонном ведомстве.

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С начала года контракт на военную службу заключили свыше 100 тысяч человек. При этом за последние полторы недели начался резкий наплыв желающих принять участие в специальной военной операции: каждый день в пункты отбора приходят до 1700 человек. Только за последние 10 дней контракты на службу заключили почти 16 тысяч человек.

«Большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — передали в Минобороны России.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись в упор расстреливать людей. По пути преступники разбрасывали зажигательные шашки. В «Крокусе» вспыхнул пожар, часть конструкций рухнула. Жуткая трагедия унесла жизни 144 человек, пострадали свыше 550 россиян.