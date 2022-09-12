«Ждите сюрпризов». Депутат Делимханов — о ловушке для ВСУ | 360°

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«Ждите сюрпризов». Депутат Делимханов — о ловушке для ВСУ

Депутат Госдумы Делимханов предупредил украинских националистов о неприятном сюрпризе

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Вооруженные силы Украины заняли позиции, на которые рассчитывали Союзные войска. В этой ловушке их ждет сюрприз, заявил советник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы Адам Делимханов. Его обращение опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Депутат объявил, что все цели спецоперации выполнят и освободят Украину от нацизма. По его словам, с украинскими военными поступят так же, как при освобождении Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка и Попасной.

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«Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, и вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас там, где мы будем вас встречать», — обратился он к ВСУ.

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Деталей готовящейся операции Адам Делимханов раскрывать не стал, но предупредил, что после нее войска устроят наступление по всей линии боевых действий в Донецкой Народной Республике, Херсонской, Запорожской областях и на других направлениях.

Депутат ранее рассказал, как украинские военные стреляли по жителям Мариуполя и не давали им забирать тела погибших. Гражданские бежали из города целыми автоколоннами.

ДНР

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Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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