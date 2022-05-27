ВСУ разместили ракеты «Точка-У» в зернохранилище Северска

Зернохранилище Северска в Донецкой Народной Республике украинские военные использовали для размещения ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что место для размещения вооружения боевики выбрали не случайно. Оттуда они ведут обстрел населенных пунктов республики, провоцируя российские войска на ответный огонь.

После уничтожения зернохранилища, из-за детонации ракеты власти Киева намерены обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Это не первый случай провокации украинских боевиков для последующего обвинения российской армии. Ранее стало известно, что националисты заминировали мост через Десну в Черниговской области, чтобы после подрыва обвинить в уничтожении переправы Вооруженные силы России.