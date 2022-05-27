facebook_pixel
    27 мая 2022, 22:37

    ВСУ разместили ракеты «Точка-У» в зернохранилище Северска

    Мизинцев сообщил о размщенных ВСУ ракет «Точка-У» в зернохранилище Северска

    Анатолий Минкин

    Зернохранилище Северска в Донецкой Народной Республике украинские военные использовали для размещения ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    ВСУ разместили ракеты «Точка-У» в зернохранилище Северска

    Он подчеркнул, что место для размещения вооружения боевики выбрали не случайно. Оттуда они ведут обстрел населенных пунктов республики, провоцируя российские войска на ответный огонь.

    После уничтожения зернохранилища, из-за детонации ракеты власти Киева намерены обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

    Это не первый случай провокации украинских боевиков для последующего обвинения российской армии. Ранее стало известно, что националисты заминировали мост через Десну в Черниговской области, чтобы после подрыва обвинить в уничтожении переправы Вооруженные силы России.