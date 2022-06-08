Причиной продовольственного кризиса в мире стала не ситуация на Украине. Местные власти преувеличивают размеры объемов зерна в стране, в реальности они гораздо меньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что причиной или катализатором мирового продовольственного кризиса стала не ситуация на Украине. Он напомнил о целой цепочке событий и ошибочных действий правительств разных стран, написал ТАСС.

«Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе — наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна», — сказал Песков.

По его словам, чтобы обсуждать посредничество третьих стран для открытия коридоров для вывоза зерна с Украины, важно понять позицию украинских властей. Они должны объяснить, хотят ли они куда-то это зерно отправлять.

Ранее помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в интервью RT указал на то, что кризисы на рынках продовольствия и топлива были вызваны не последними событиями на Украине.