Спецоперация 25 мая 2023, 18:40 Зенитная ракета поразила штурмовик Су-25 ВКС РФ на Запорожском направлении «РВ»: российский летчик успешно посадил подбитый зенитной ракетой ВСУ штурмовик Су-25 РИА «Новости»

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Пилот ВКС России проявил свое мастерство и посадил на аэродром военный самолет Су-25. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“.

«Во время выполнения боевого задания наш штурмовик Су-25 был поражен зенитной ракетой», — указали в сообщении.

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Как отметили военкоры, российский самолет находился на боевом задании на территории Запорожской области. В какой-то момент его поразила зенитная ракета противника. Несмотря на повреждения, экипаж Су-25 посадил пылающую машину на территории аэродрома базирования.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. Самолет находился в районе поселка Червоный Маяк. Также ПВО смогли перехватить 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили в воздухе 12 украинских беспилотников, выпущенных по мирным населенным пунктам.

Ранее сообщилось, что стратегические подразделения ВКС России направились к украинской границе. По данным украинской стороны, в небо поднялись семь бомбардировщиков ВКС России Ту-95.