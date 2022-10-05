Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25 | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25 ВС России сбили украинский Су-25 сверхскоростной ракетой ЗРК «Оса» Минобороны РФ

Читать 360tv в

Зенитчики ВС России сбили украинский истребитель Су-25 во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он сказал, что по авиатехнике противника выпустили сверхскоростной снаряд зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса».

Реклама

Об успешном попадании по цели зенитчики узнали только на следующий день. Об этом изданию сообщил оператор дальней наводки ЗРК.

Реклама

«Давно такого не было, чтобы „сушку“ сбили», — сказал он.

Также собеседник издания рассказал, как выполнялась боевая задача. Он сказал, что цель обнаружили после выезда на огневую позицию и незамедлительно ударили по этой цели. Обломки Су-25 обнаружили только на следующий день. Принадлежность авиатехники силам противника опознали по украинскому трезубцу.

По словам военнослужащего, российские зенитчики в основном запускают снаряды по беспилотникам ВСУ. В числе целей их ударов — Bayraktar турецкого производства. Оператор дальней наводки ЗРК отметил, что его сослуживцы обрадовались поражению вражеского Су-25 российским боеприпасом.

1 0 0 0 0 0