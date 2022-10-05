Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25 | 360°

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Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25

ВС России сбили украинский Су-25 сверхскоростной ракетой ЗРК «Оса»

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Зенитчики ВС России сбили украинский истребитель Су-25 во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Он сказал, что по авиатехнике противника выпустили сверхскоростной снаряд зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса».

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Об успешном попадании по цели зенитчики узнали только на следующий день. Об этом изданию сообщил оператор дальней наводки ЗРК.

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«Давно такого не было, чтобы „сушку“ сбили», — сказал он.

Также собеседник издания рассказал, как выполнялась боевая задача. Он сказал, что цель обнаружили после выезда на огневую позицию и незамедлительно ударили по этой цели. Обломки Су-25 обнаружили только на следующий день. Принадлежность авиатехники силам противника опознали по украинскому трезубцу.

По словам военнослужащего, российские зенитчики в основном запускают снаряды по беспилотникам ВСУ. В числе целей их ударов — Bayraktar турецкого производства. Оператор дальней наводки ЗРК отметил, что его сослуживцы обрадовались поражению вражеского Су-25 российским боеприпасом.

ВСУ

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