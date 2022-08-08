Зенитчики расчетов «Оса» сбили во время спецоперации 115 воздушных целей

Российские военнослужащие расчетов зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отвечают за противовоздушное прикрытие подразделений во время спецоперации на Украине. Они дежурят круглосуточно, сообщило Минобороны РФ.

Они прикрывают войска во время марша и наведения переправ, а также защищают огневые позиции артиллеристов и сбивают беспилотники. За время проведения спецоперации зенитчики ЗРК «Оса» сбили 115 воздушных целей, в том числе турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и аппараты производства других стран.

Видео работы расчетов показал телеканал «Звезда». Военные нанесли удары даже в полной темноте. Вычислить цель им помог комплекс оборудования, в том числе радиолокационная станция.

Командир зенитно-ракетного дивизиона ранее назвал важное преимущество «Осы». Для перехода через водоем ей не нужна понтонная переправа, достаточно пологого спуска. Он признал, что беспилотников стало меньше, Вооруженные силы Украины престали использовать их в местах дислокации российских ЗРК.