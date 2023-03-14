Спецоперация 14 марта 2023, 15:34 Зенитчик Тайга рассказал, как работают «Буки» по воздушным целям во время СВО

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Командир бригады ПВО Восточного военного округа с позывным Тайга в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что комплексы противовоздушной обороны «Буки» могут работать не только против самолетов, вертолетов и беспилотников, но и сбивать реактивные снаряды систем залпового огня.

Он добавил, что за время СВО расчеты уничтожили в воздухе более 500 объектов противника.

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«Все современное оружие, которое есть у натовских стран, по любому виду баллистических целей, по любому виду аэродинамических целей наши комплексы работают успешно», — отметил командир бригады.

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ЗРК «Бук» против реактивной артиллерии — самое эффективное оружие, заключил он.