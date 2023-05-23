Спецоперация 23 мая 2023, 11:33 Зеленскому в США передали жуткую новость о России Полковник Макгрегор заявил, что сторонники Зеленского не верят в миф о победе Украины РИА «Новости»

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Западные сторонники украинского президента Владимира Зеленского перестали верить в возможность победы ВСУ в конфликте с Россией. Об этом изданию The American Conservative заявил бывший полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«США и их союзники в Европе предпочтут увидеть заморозку конфликта, при котором ни одна из сторон не сможет одержать победу, но боевые действия остановятся. Для НАТО такой вариант станет наиболее предпочтительным в долгосрочной перспективе. В миф о победе Украины никто уже не верит», — сказал он.

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Макгрегор отметил, что Россия может сама пойти в контрнаступление, когда Украина исчерпает свои атакующие ресурсы.

«Почему бы в этой ситуации не договориться с Россией о мирном урегулировании, пока у Украины все еще осталась армия? К несчастью, эффективная дипломатия требует взаимного уважения, а США ненавидят Россию», — добавил бывший советник.

Ранее глава ГУР Украины Игорь Буданов сообщил о наличии у ВСУ необходимого минимума вооружений для контрнаступления.