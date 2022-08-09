Многие политики в Европе и США недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским и предрекают ему конец политической карьеры. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на западные СМИ.

Иностранные издания обвинили Зеленского в нежелании сотрудничать, коррупции, истощении ВСУ, а также в мобилизации любыми средствами, в том числе за счет осужденных за педофилию. Газета Die Welt опубликовала компромат на украинского президента, указав на сделки с недвижимостью в Британии и счетами на Кипре.

А автор журнала National Review Джим Герати полагает, что Вашингтон разочаровался в Зеленском. По его мнению, США скоро избавятся от неугодного политика.

С ним согласен бывший разведчик США Скотт Риттер. Он не исключил на Украине госпереворот по вине Зеленского. Военный считает, что Зеленский может погибнуть от рук собственных граждан, которые не удовлетворены его действиями.

Ранее риторику Зеленского, призвавшего запретить россиянам ездить за границу, осудил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал президента Украины «главным клоуном».