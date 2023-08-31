Спецоперация 31 августа 2023, 18:37 Зеленскому объяснили, в каких границах останется Украина после СВО Lidovky: для мира с Россией Украине придется отказаться от четырех регионов РИА «Новости»

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Властям Украины ради достижения мира с Россией и урегулирования конфликта придется пойти на серьезные территориальные уступки. Об этом в материале для чешского издания Lidovky написал обозреватель Ян Махачек.

«Если в начале сентября контрнаступление ВСУ достигнет своей кульминации, то конфликт заморозят по линии соприкосновения. Со временем Украина окажется вынуждена отказаться от четырех областей ради получения гарантий безопасности со стороны США», — сообщил он.

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Махачек выразил уверенность, что новые западные поставки вооружений уже неспособны в корне изменить ситуацию на фронте.

«Как и ожидается, в воздухе у России будет преимущество благодаря отличной системе противовоздушной обороны и слаженной работе ВВС», — отметил журналист.

Контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий началось в начале июня на нескольких направлениях, писал RT. Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не смогла добиться больших результатов в ходе многочисленных атак.