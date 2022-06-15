Зеленскому не нужен мир, иначе украинцы увидят правду

Владимир Зеленский признал, что ВСУ понесли болезненные потери, но не спешит к переговорам с Россией из-за запрета Запада. Украинский лидер постоянно требует от партнеров поставок оружия для запугивания населения Донбасса и россиян. Своим мнением с «360» поделился политолог, председатель «Русского гражданского общества» Алексей Живов.

Далее — прямая речь.

Украина сейчас не заинтересована в мирном урегулировании по целому ряду причин. Во-первых, им запрещают об этом говорить западные кураторы. После стамбульских переговоров процесс мирного урегулирования явно был сорван Великобританией и США. Сейчас экономика Украины на 20–30% состоит из бюджетных поступлений и на 60–70% — из грантов и кредитов, которые дают западные страны. У Зеленского скоро выборы президента Украины, и в условиях военного тоталитаризма, который установлен на Украине, он может легко переизбраться на второй срок.

Допустим, что завтра наступит мир и украинцы обнаружат разрушенную и разворованную страну. У Зеленского тогда меньше шансов на победу на выборах и больше шансов быть смещенным в результате очередного майдана

Во-вторых, как и прошлые восемь лет, Украину скрепляет антироссийский политический консенсус. За счет него Украина получает финансирование и вооружение. Я думаю, что они будут воевать до тех по, пока мы их не заставим капитулировать, так же как капитулировала Германия в 1945 году. Я думаю, что на данный момент Украина не пойдет на переговоры.

Оружие для запугивания

Западные страны в плане поставок не являются монолитом. США или Франция поставляют оружие исправно. Последние выстрелы по Донецку были сделаны из гаубиц Caesar — это хорошие автоматизированные гаубицы, которые бьют на 40 километров.

Германия декларирует поставки вооружений, но, наоборот, постоянно их замораживает. Олаф Шольц публично говорит о том, что Германия будет поставлять оружие, а по факту задерживаются поставки бронетранспортеров Маrdеr и гаубиц PzH 2000.

Германия старается минимизировать этот процесс, так же как и Греция, а Польша и США, наоборот, ускоряют его. Я думаю, что задача удара по Донецку — это наведение ужаса на население Донбасса и на российское население

Специальная военная операция длится 112 дней, а Донецк не находится в безопасности, и там ежедневно от обстрелов гибнут мирные люди. Естественно, в российском и донецком обществе это вызывает раздражение и некое непонимание.

Как говорят военные эксперты, цель российской армии практическая — оттянуть часть артиллерии с направления Славянска, а также Лисичанска и Краматорска, чтобы защитить Донбасс. А также ослабить группировку там, где Россия замыкает котел и освобождает города на западе Донбасса. Ответный удар обязательно надо наносить и карать тех, кто совершает на наших глазах военные преступления.

Разбитые окна Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства. Источник фото: РИА «Новости»/Константин Михальчевский

Пустые обещания Зеленского

Зеленский как-то продержался четыре года на обещаниях вернуть Донбасс и Крым. Мы понимаем, что возвращение Донбасса и Крыма в исторической перспективе даже через поколение невозможно. Скорее, как говорит Дмитрий Медведев, Украина пропадет с политической карты мира, чем Донбасс вернется обратно в украинское государство.

Обещания давать они будут, они держатся на этих обещаниях, но я сомневаюсь, что у них найдется достаточно сил для их реализации. Эти регионы мы быстро интегрируем в российское правовое поле, и никто не захочет возвращаться на Украину.

Напомню выступление советника Зеленского Михаила Подоляка, который обещал беспощадно убивать российских военных и «всех коллаборантов», то есть половину населения Херсонской и Запорожской областей. Это абсолютно нацистское заявление, за которое Подоляка надо судить в Донецке и повесить. Он — военный преступник, который призывает к геноциду пока еще граждан Украины.