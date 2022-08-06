Зеленского уличили в плохой попытке скрыть зверства ВСУ после доклада правозащитников

Недовольный докладом организации Amnesty International о зверствах ВСУ президент Украины Владимир Зеленский совершил плохую попытку скрыть очевидные факты. C таким обращением выступил американский правозащитник Аджаму Барака.

Эксперты организации выпустили доклад, в котором указали, что украинские боевики организуют огневые позиции в школах и больницах, а также ведут обстрелы из жилых кварталов городов, ставя под угрозу жизни мирных жителей.

Доклад Amnesty International вызвал жесткую критику со стороны Зеленского, который обвинил правозащитников в попытке «амнистировать» российских военных.

«Зеленский намекает, что Amnesty International „попала под чары кремлевской пропаганды“, указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — написал Барака в Twitter.

С ответом на критику украинских властей также выступила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. Она подчеркнула, что все выводы о деятельности ВСУ сделаны по итогам расследований, которые проводились по жестким стандартам организации.

«Оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — подчеркнула она.

Калламар добавила что эксперты, в своем докладе указали, что у ВСУ были альтернативные места, где их действия могли не подвергать опасности мирных жителей. Но они ими не воспользовались и предпочли занимать социальные объекты в жилых районах.