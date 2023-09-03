Спецоперация 03 сентября 2023, 12:37 Зеленского призвали остановить боевые действия и стабилизировать фронт Asia Times посоветовала Зеленскому стабилизировать фронт после провала ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне неудач ВСУ необходимо остановить боевые действия и попытаться стабилизировать фронт. На это указали в материале издания Asia Times.

В статье отметили, что украинцы потеряли как в живой силе, так и в бронетехнике. Многие из подразделений, которые были подготовлены лучше всех, попросту прекратили свое существование.

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«В этой ситуации лучшим для Украины выходом станет стабилизация фронта с дальнейшим пополнением армии новыми силами», — отметил журналист Стивен Брайан.

По его мнению, США совершают ошибку, намеренно создавая еще большую эскалацию конфликта поставками кассетных снарядов и противотанковых боеприпасов с обедненным ураном.

«Все это приведет к еще большему конфликту в Европе. Трудно предположить, что произойдет в ближайшие недели, если эскалация усилится», — добавил автор материала.

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис предполагал, что контрнаступление ВСУ завершится в сентябре из-за огромных потерь в технике и живой силе.