Спецоперация 19 августа 2023, 16:20 Зеленского предупредили о возможной потере ключевого транспортного узла под Харьковом AT: освобождение Купянска ВС России лишит Украину ключевого транспортного узла РИА «Новости»

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Украина может потерять контроль над Купянском, так как войска ВС России начали стремительно продвигаться вперед на Харьковском направлении. Вскоре они могут освободить город, который является ключевым железнодорожным узлом для Украины. Об этом сообщил американский журналист Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Обозреватель подчеркнул, что Купянск нужен киевскому режиму, чтобы доставлять боеприпасы и грузы для подразделений ВСУ на северо-востоке страны.

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Брайен допустил, что совсем скоро российские силы могут освободить этот город. Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили, что ВСУ не смогли продвинуться на передовой.

Причиной неудачи стало контрнаступление, за время которого украинская армия понесла огромные потери. Сейчас она стали использовать резервные войска.

«Ввод резервов в бой — отчаянный шаг. Если они понесут тяжелые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц», — отметил Брайен.

По его словам, такой исход событий разрушит планы Зеленского по продолжению военных действий. Но даже если Украина сможет найти нужное количество солдат, без подготовки они будут обузой. Многие из военнослужащих не желают рисковать жизнью.

Ранее бывший советник второго президента Украины Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после провала ВСУ в ходе контрнаступления.