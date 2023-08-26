Спецоперация 26 августа 2023, 17:54 Зеленского предупредили о готовящемся восстании ВСУ Экс-агент ЦРУ Джонсон: в рядах ВСУ зреет недовольство из-за провала на фронте Министерство обороны Украины

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Украинские военные могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за провала на фронте. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

В рядах Вооруженных сил Украины зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе боевых действий. Попытка контрнаступления не увенчалась успехом, и военное руководство обвинит в этом власти, заявил Джонсон.

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«Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными», — подчеркнул экс-агент ЦРУ.

По его мнению, пока президент Украины остается у власти, киевский режим вряд ли приблизится к урегулированию конфликта.

Российская армия всего за сутки сбила 37 беспилотников с помощью сил противовоздушной обороны. Средства ПВО ликвидировали 12 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS.