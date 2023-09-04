Спецоперация 04 сентября 2023, 07:18 Зеленского предостерегли от попыток вторжения в Крым Депутат Гемпель: попытки вторжения в Крым обернутся для Зеленского разгромом Unsplash

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Попытки организовать вторжение на полуостров Крым закончатся для украинского президента Владимира Зеленского разгромом и капитуляцией. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Парламентарий назвал правительство Украины во главе с Зеленским «шайкой убийц, воров и наркоманов», которая лишь строит из себя важных государственных деятелей. Гемпель заметил, что «эта ОПГ» уже почти уничтожила Украину во всех сферах.

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«А вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция», — предрек собеседник агентства.

Он добавил, что любые попытки давить на Крым будут опасными и «смерти подобными» для противника.

Ранее, выступая на международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии, Зеленский призвал ВС России покинуть полуостров «без давления украинской армии». По его мнению, Украина может вернуть Крым как военным, так и дипломатическим путем.