Зеленский запретил силовикам ограничивать перемещения военнообязанных

Генштаб ВСУ заявил о разработке правил, ограничивающих перемещения военнообязанных во время военного положения. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых ведомств отчет по этому поводу и запретил им принимать подобные решения.

«Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поручил главе Минобороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ отчитаться о принятом решении. Все детали ему должны доложить в среду, 6 июля.

«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», — сказал Зеленский в своем видеообращении в соцсети.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о разработке правил, которые ограничат право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. Речь идет о периоде объявления мобилизации и военного положения в стране. Разрешение решили выдавать на срок от месяца до года.