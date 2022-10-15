Зеленский назвал тяжелой ситуацию для ВСУ на Артемовском направлении | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 23:47 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский назвал тяжелой ситуацию для ВСУ на Артемовском направлении Президент Украины Зеленский назвал тяжелой обстановку для ВСУ на Артемовском направлении Pxhere.com

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Сейчас для ВСУ в Донбассе складывается тяжелая ситуация. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил ТАСС.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление (украинское название города Артемовска — прим.ред.), где в последние дни держим позиции», — отметил Зеленский.

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что ВСУ отходят в северо-западные и западные части Артемовска. Марочко не исключил, что украинские бойцы частично оказались без управления. Он предположил, что командование их бросило и сейчас бойцы ВСУ находятся в очень затруднительном положении.

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Окружение Артемовска российскими войсками близко к своему завершению, отметил в беседе с «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко. При этом украинские боевики не оставляют попыток захватить Запорожскую АЭС, а также, по слухам, получили прямо приказ США взять Херсон в ближайшие недели. Но пока ВСУ затаились и в атаку не спешат.

Артемовск (Бахмут) находится в Донецкой Народной Республике к северу от Горловки.

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