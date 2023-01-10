Спецоперация 10 января 2023, 10:37 Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ у Артемовска, Соледара, Кременной и Сватово Зеленский: ситуация в Соледаре, Бахмуте, Кременной, Сватово остается тяжелой Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером обратился к нации и признался, что ситуация в Артемовске, Соледаре, Кременной и Сватово для Вооруженных сил Украины остается сложной. Его видеообращение показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Он рассказал, что 9 января провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где главной темой стала обстановка на заявленных территориях. При этом он подчеркнул, благодаря тому, что российских войска сконцентрировали свои силы в Соледаре, Украине якобы удалось выиграть для себя дополнительное время и силы. По словам Зеленского, Киеву удастся взять на контроль восточные регионы.

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Между тем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы России сменили тактику и начали массированную атаку на Соледар. Она отметила активную работу российских бойцов из отряда ЧВК «Вагнер». Кроме этого Маляр рассказала, что российская сторона вовсю применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы.

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