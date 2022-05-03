Зеленский заявил, что ВСУ не проводят операций на территории РФ. Опять врет?

ВСУ не проводят операций на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас». При этом уже зафиксированы многочисленные случаи обстрелов пограничных регионов РФ с украинской стороны.

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — подчеркнул Зеленский.

Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины 29 апреля. Никто не пострадал, но повреждения получили водопроводные сети и линии электроснабжения. Также ВСУ произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту в Брянске 25 апреля. Оказалась повреждена линия электропередачи.

Кроме того, 27 апреля в Курской области перехватили украинский беспилотник, жертв и разрушений не было. В тот же день система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем, а в селе Старая Нелидовка Белгородской области загорелся склад боеприпасов — предположительно, из-за снаряда с украинского беспилотника.

Также 27 апреля ФСБ задержала двух сторонников украинских националистов — они планировали повредить железнодорожное полотно, по которому двигались военные эшелоны, в Белгородской области.

А 30 апреля ВСУ обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. На следующий день стало известно, что в ходе диверсии в регионе разрушен железнодорожный мост. Также курский погранпункт обстреливали со стороны Украины в середине апреля.