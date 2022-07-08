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    08 июля 2022, 06:13

    Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

    Зеленский: украинцы не готовы отдать свою землю

    Екатерина Виславская

    Украина не пойдет на территориальные уступки, заявил в интервью CNN президент Владимир Зеленский. Его слова привели «Известия».

    Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

    «Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы всегда об этом говорим и намерены это доказать», — сказал он ведущему Вольфу Блитцеру.

    Президент отметил также, что рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Великобритании, несмотря на отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал его другом страны и выразил надежду на то, что новое британское руководство будет придерживаться той же линии и помогать Украине.

    При этом Владимир Зеленский не исключил, что скорость поставок вооружения может снизиться, и пообещал «молиться, чтобы это не повлияло на эту помощь».

    Территориальные уступки ради мирного разрешения конфликта на Украине начали обсуждать в США и Евросоюзе. Однако мнения на Западе разделились, и НАТО, напротив, настояло на силовом решении вопроса.