Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

Украина не пойдет на территориальные уступки, заявил в интервью CNN президент Владимир Зеленский. Его слова привели «Известия».

«Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы всегда об этом говорим и намерены это доказать», — сказал он ведущему Вольфу Блитцеру.

Президент отметил также, что рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Великобритании, несмотря на отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал его другом страны и выразил надежду на то, что новое британское руководство будет придерживаться той же линии и помогать Украине.

При этом Владимир Зеленский не исключил, что скорость поставок вооружения может снизиться, и пообещал «молиться, чтобы это не повлияло на эту помощь».

Территориальные уступки ради мирного разрешения конфликта на Украине начали обсуждать в США и Евросоюзе. Однако мнения на Западе разделились, и НАТО, напротив, настояло на силовом решении вопроса.