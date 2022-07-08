Зеленский заявил, что Украина не отказалась от пути в НАТО

Украина не отказалась от планов стать членом НАТО, так как вступление в альянс станет лучшей гарантией безопасности страны. Об этом телеканалу CNN заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы присоединимся к любой структуре, которая гарантирует нам безопасность и окончание боевых действий», — сказал он.

По словам Зеленского, на данный момент он не видит альтернативы НАТО. Он приветствовал решение альянса допустить в состав Швецию и Финляндию.

«Такой же шаг в отношении Украины позволит Западу перестать оказывать масштабную экономическую помощь», — добавил украинский лидер.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков заявил, что НАТО игнорирует Украину в качестве вероятного члена альянса, чтобы не связываться с Россией.

Также заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказывал, что НАТО напрямую сообщил, что не хочет видеть Украину в своем составе.