Зеленский заявил, что обсудил с Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив, в частности, усиление макрофинансовой помощи. Помимо этого, на повестке было усиление санкций против России.

О разговоре с Макроном Зеленский написал в своем Twitter. По его словам, он проинформировал президента Франции о состоянии в стране и поблагодарил за оборонительную поддержку, сообщило РИА «Новости».

«Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ», — уточнил Зеленский.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Деталей президент Украины не привел.

По информации Минобороны РФ, Украина готовит провокации в районе ЗАЭС. Для этого командование ВСУ привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты, заявили в ведомстве.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня обратил внимание на то, что Запад продолжает игнорировать обстрелы Запорожской АЭС силами ВСУ, сообщил RT.

«Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны», — сказал он.