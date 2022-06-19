Зеленский выберет страну для решения визовых вопросов Украины в России

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в России для решения визовых вопросов. Об этом сообщил министр правительства Украины Олег Немчинов, передал ТАСС.

По словам Немчинова, у Украины есть действующие соглашения с визовыми центрами в России, как рассказал членам украинского кабмина замминистра иностранных дел Николай Точицкий. Кроме того, Зеленскому предложат выбрать страну, которая будет временно представлять интересы в России.

После этого МИД Украины проинформирует и украинцев, и россиян о том, как получить визу и во сколько она обойдется.

Власти Украины ранее решили ввести визовый режим для россиян с 1 июля. Это сделали по поручению Зеленского. Сам вопрос поднимался на Украине с 2014 года. Его собирались рассмотреть в Раде еще в 2017 году. Но тогда украинский МИД заявил, что, если депутаты примут такое решение, технически его возможно реализовать, но это может оказаться невыгодно самой стране.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала введение виз для россиян Украиной очередной дикостью.